渣男傳前女友不雅照到同袍群組 還傳給女友新歡遭判刑拘役

渣男傳前女友不雅照到同袍群組，還傳給女友新歡遭判刑拘役50天。（情境照）

2019-11-10 09:04:05

〔記者黃良傑／高雄報導〕張姓男子被控不滿女友分手，將同居時拍女友的不雅照，放到他服役的軍旅單位同袍群組，被256名同袍看光，張男變身渣男，還把照片傳給女友「新歡」，被害人才知被「舊愛」出賣，痛苦不堪報警逮人，高雄地院審結，依妨害秘密罪判張拘役50日、緩刑2年，可易科罰金5萬元，全案可上訴。

檢警調查，被告與女友於2017年間交往數月後分手，約半年後，服役中的張男疑不報復女友分手，前年11月間，將前女友的私密照傳到256人的同袍群組，還把照片另傳給女友「新歡」，甚至上傳到網路論壇，被害人得知後忿怒報警。

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張男坦承犯行，稱一時失慮，前女友再控遭被告拿童軍繩綑綁，被迫遭偷拍裸照，張男辯稱拍照時對方知情，也沒有持繩綑綁她；法官從照片未發現童軍繩，被告人也無痛苦表情，無法證實被出竊錄或強制拍攝。

高雄簡易庭認為，張男任意散布她人不雅照供觀賞，已嚴重侵害個人隱私，造成身心難以抹滅的傷害，但念在他犯後坦承犯行，且已達成調解，被害人並向法官求情，故從輕量刑給予緩刑，判處拘役50日，得易科罰金5萬元。

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