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首頁　>　社會

台中市沙鹿工廠宿舍火警 雲梯車救出14人送醫無大礙

沙鹿區一處民宅發生火警，消防局前往灌救。（記者歐素美翻攝）

沙鹿區一處民宅發生火警，消防局前往灌救。（記者歐素美翻攝）

2019-11-10 08:07:27

〔記者歐素美／台中報導〕台中市沙鹿區鎮南路一處4樓透天民宅，今天凌晨1點多突然起火燃燒，消防局接獲民眾報案，趕往現場，利用雲梯車等將困在樓上的人員救出，5男9女、共14人因吸入性嗆傷，被送到光田醫院，其中，不少是外勞，幸皆無大礙。

消防局表示，今天凌晨1點半，多位民眾打電話向119報案，指沙鹿區鎮南路二段一處民宅發生火警，消防局隨即出動第四大隊、沙鹿、清水及龍井等分隊，救災（護）車12輛、消防人員34人前往搶救。

火災現場為4層樓建築，案發時許多住在裡面的民眾紛紛向外逃竄或向樓上跑，消防局出動雲梯車及 架梯將困在樓上的民眾救下，共5男9女14人被送到光田醫院治療，其中，4名女童、10名成人（2名台灣男性、5名越南女性、3名越南男性），經檢查並給與氧氣、藥物治療後，14人狀況穩定陸續離院。

消防局表示，該處住戶很多都是工廠員工等租住，詳細起火原因有待進一步調查。

沙鹿區一處４樓民宅發生火警，消防局架梯將往樓上生的住戶救出。（記者歐素美翻攝）

沙鹿區一處４樓民宅發生火警，消防局架梯將往樓上生的住戶救出。（記者歐素美翻攝）

沙鹿區一處４樓民宅發生火警，消防局前往灌救。（記者歐素美翻攝）

沙鹿區一處４樓民宅發生火警，消防局前往灌救。（記者歐素美翻攝）

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