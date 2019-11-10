自閉少女離家 行動不便的父親才發現她從小學被舅舅性侵到大

小君的房間還維持原樣，即使很亂，君父卻因為行動不便無法整理。（記者王捷翻攝）

2019-11-10 06:36:28

〔記者王捷／台南報導〕有身心障礙手冊的小君（化名）從小學被陳姓舅舅性侵到大，小君的父親直到去年小君與網友見面離家，君爸報案後小君才告知警方，因長期被舅舅性侵才不願回家，現在舅舅在看守所猝死，小君又跟了另一個網友離家至今未歸，讓行動不便的君爸很煩惱，因為小君已滿20歲，超過刑法和誘、略誘的保護年齡，但小君的心智與一般人不同，不曉得該怎辦，有檢察官建議，也許只能從修法著手。

大約10年前，小君的父親因老丈人臨死囑託，對小君的舅舅陳男不放心，加上小君的母親早離世，他才讓陳男住進家裡，但是陳很少跟他互動，都躲在家裡打線上遊戲，不但不工作、整天向他要錢，他也不曉得那時候，陳男當時就對讀國小的女兒伸出狼爪，他完全被蒙在鼓裡。

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直到去年，君父懷疑有網友拐走小君後向警方報案失蹤，警方找到小君後，小君才向警方說，是因為陳男長期性侵她，她才不願意回家。而陳男得知東窗事發，去年離開小君家，今年4月間被警方抓到羈押，今年11月5日上午陳男剛在所內卻突然不明原因昏迷，最後在醫院過世。

君父同時身為被害人與加害人家屬，他很恨陳男，但也懷疑陳男在看守所時是否遭私刑，雖然檢方、看守所都提出解釋，解剖也未發現有外傷致命，但讓君父更煩惱的是，小君自從事發後又跟網友跑了。

君父很擔心這段往事影響小君一生，如果能找到好人，他也會祝女兒幸福，不過該網友卻一步都沒踏進他家，他認為網友利用小君有身心障礙誘拐小君，但刑法240與241和誘與略誘的保護對象，是20歲以下的男女，雖然小君已超過20歲，但是小君的心智跟一般人不同，君父也因為行動不便，跟本無法出去找女兒讓他沒轍。

有檢察官認為，超出法定的年齡，也許只能由社福機關來補全，或是加強修法，針對領有身心障礙手冊的男女，在受到性侵害時應由相關單位認定其自主能力，如果心智程度未達20歲，或其他刑法法定年齡，應該受到刑法保護。

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