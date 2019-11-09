懲戒出爐30日未提再審 管中閔申誡難翻盤

台大校長管中閔。（資料照）

2019-11-09 23:57:29

〔記者吳政峰／台北報導〕台大校長管中閔擔任馬政府行政院政務委員兼國發會、經建會主委期間，多次在雜誌匿名撰寫社論，每年獲取稿費約65萬元，公懲會審理後認定他違法兼職，9月2日判決「申誡」懲戒。依規定，管中閔若覺得判決有重要證據漏未斟酌，應於收到判決書30日內提起再審，惟至今仍未提出，已過了時效，未來若要聲請再審，難上加難。

多數當事人聲請再審的理由有兩種，第一種是主張「適用法規顯有錯誤」，亦即原判決在援引法條的時候發生錯誤，且明顯已達「張冠李戴」，猶如拿明朝的劍斬清朝的官，足以影響判決結果，有機會獲得開啟再審；第二種則是「就足以影響原判決之重要證據，漏未斟酌」，也就是原判決在評議時，足以撼動甚至是翻轉結果的證據漏未被納入考量，再審亦可能成功。

請繼續往下閱讀...

當事人若要依以上兩種法定要件提起再審，根據「公務員懲戒法」第65條規定，應在收到判決書30日內向公懲會聲請，而管中閔懲戒案已於9月2日宣判，最遲9月底收到判決書，惟至今逾30日，管卻未有任何動作，法律上已喪失這兩種再審要件的資格。

除了以上兩項，公懲法尚有7項再審事由，其中3項與刑事犯罪有關，不適用管案；「判決合議庭之組織不合法」及「依法律或裁定應迴避之委員參與裁判」則應於30日提起，亦已罹於時效。管中閔若要翻盤，未來只剩「發現確實之新證據，足認應變更原判決」或「適用之法律或命令，經司法院大法官解釋為牴觸憲法」兩項可主張，前者應於發現新事實的30日內提起，後者則是解釋出爐翌日起30日內，惟管案該查的事實都已查過，且全案與憲法無太大的關係，要以這兩項事由翻盤的機率微乎其微。

雖然申誡是公懲法中最輕的懲戒，但管中閔現為台灣大學校長，被判申誡恐影響信譽，連前教育部長曾志朗都說這是「強烈的負面汙點」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法