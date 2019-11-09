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不滿被開未戴安全帽罰單 兄弟檔嗆警吃妨害公務官司
2019-11-09 17:21:15
〔記者吳仁捷／新北報導〕新北市新莊朱姓兄弟檔騎機車雙載，因後座的胞兄沒戴安全帽，被福營派出所警員攔下，未料兩兄弟不願配合，求情開單不成，竟怒罵警員「爛軟警察」、「X你娘咧」、「臭俗仔」等不雅言語，並推擠拉扯警方，警方見狀啟動快打機制，出動7名警力壓制、當場逮捕兩兄弟。
這起案件發生在8日晚間9時許，福營所兩名警員巡邏途經新莊區福營路段，發現36歲的朱男騎機車載39歲的哥哥，2人都沒戴安全帽，攔下機車盤查，朱姓兄弟檔苦苦哀求不要開單。
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未料朱姓兄弟求情不成，見到員警仍執意開單，態度轉而囂張，開始怒罵員警三字經等髒話，員警制止無效逮捕朱姓兄弟，壯碩的2人還拒捕反擊，警方通報支援，在優勢警力下將2人逮回偵訊，全案依妨害公務、公然侮辱罪嫌法辦，只因不服500元未戴安全帽罰單，吃上2條官司，今天送辦，可謂得不償失。