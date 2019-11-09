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首頁　>　社會

投資虛擬幣惹禍 男子遭女合夥人毆打拘禁逼簽本票

劉男（紅圈處）被黑衣人押走。（記者劉慶侯翻攝）

劉男（紅圈處）被黑衣人押走。（記者劉慶侯翻攝）

2019-11-09 16:45:26

〔記者劉慶侯／台北報導〕劉姓男子與40歲的張姓女子合夥投資虛擬貨幣，近日張女欲撤資，要求劉男返還165萬元資金未果，竟委請自稱有記者身分的趙姓女子，指使數名黑衣人將劉男押走囚禁，兩人還不斷用熱熔膠條鞭打劉男，逼迫簽下165萬元本票和10萬元後才放人，全案現由北市警萬華分局偵辦中。

警方表示，劉男是經朋友介紹認識張女，多人合夥共同投資虛擬貨幣，但張女近期想撤資，想要拿回她投資的165萬元，要求劉男出面向投資公司要回款項，但因公司方面推遲，引起張女的不滿。

警方說，張女9月3日約劉男到北市桂林路某咖啡廳談事情，期間1名自稱是某網路媒體記者的趙姓女子也在現場，雙方交談沒多久，就出現黑衣男將劉男押上車，帶到中山區長安東路上1棟大樓商辦中，以粗長的熱融膠條鞭打凌虐。

劉男不堪凌虐，隔日在黑衣男威逼下，只得簽下165萬元本票，並再透過友人先交付10萬元後，劉男才順利脫困，並向警方報案。

警方日前傳喚張、趙及兩名涉案黑衣男到案，雙方互稱都不認識，張女供稱，當時僅在現場喝咖啡喬債務但沒有共識，劉男離開開咖啡廳時她並沒有跟著出去，所以劉男被黑衣人帶往何處並不知情。

唯警方認為張女證供明顯卸責，訊後仍依恐嚇取材、傷害、妨害自由等罪嫌將張、趙、等人函送法辦。

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