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去除「高雄式左轉」污名警祭Al科技執法 車禍大幅減少

為除「高雄式左轉」污名，交通大隊祭Al科技「多向違規監測系統」有效。（記者黃良傑翻攝）

為除「高雄式左轉」污名，交通大隊祭Al科技「多向違規監測系統」有效。（記者黃良傑翻攝）

2019-11-09 14:21:33

〔記者黃良傑／高雄報導〕為除去「高雄式」左轉污名，高市警局交通大隊祭出科技方法降低肇事率，在前30名易肇事路口、檢舉達人熱區中，挑選出3處路口建置「多向違規監視系統」，採AI智慧感應違規即時回傳取締，今年10月正式上線開罰，單月取締730件，車禍數是去年同月的三分之一，收到防制成效。

交通大隊表示，「多向違規監測系統」除監測闖紅燈、紅燈左右轉等功能外，對於未依規定二段式左轉、違規行駛人行道及機車行駛行人穿越道等各項違規，均能有效監測並舉發，附近居民反映建置科技執法取締後，駕駛人明顯不敢違規。

警方於大中二路、華夏路口建置「多向違規監測系統」科技執法，總經費共366萬元，9月為宣導期，10月1日起開始取締，單一路口就設6支鏡頭，其中全景攝影機更是「全都錄」，採AI智慧感應違規即時回傳，再加上人工判讀、製單。

經統計10月份取締違規件數計有730件，其中闖紅燈（含左轉）65件、紅燈右轉92件、機車行駛行人穿越道476件、越線97件，每日平均違規23件，與宣導期每日平均違規36件減少；另車禍件數統計，十月共發生2件，跟去（107）年同期比較發生6件比較減少4件。

「多向違規監測系統」目前共有3處路口，分別為左營區大中二路與華夏路口、博愛路與新莊路口，以及鳳山區過埤路與鳳頂路口，主要監測的交通違規項目，包括未依規定二段式左轉（尤其是逆向左轉）、闖紅燈、紅燈左右轉、違規行駛人行道及逆向行駛等違規行為，是高市首創的科技執法系統，絕對有嚇阻的作用。

為除「高雄式左轉」污名，警方祭出Al科技「多向違規監測系統」有效。（記者黃良傑攝）

為除「高雄式左轉」污名，警方祭出Al科技「多向違規監測系統」有效。（記者黃良傑攝）

為除「高雄式左轉」污名，警方祭出Al科技「多向違規監測系統」有效。（記者黃良傑攝）

為除「高雄式左轉」污名，警方祭出Al科技「多向違規監測系統」有效。（記者黃良傑攝）

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