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首頁　>　社會

富南斯吸金案 10人涉犯銀行法羈押禁見

2019-11-09 00:21:01

〔中央社〕富南斯公司涉嫌吸金30億元。北檢昨天拘提夏姓女藝人父親等19名犯罪嫌疑人到案。檢察官今天凌晨依違反銀行法聲押夏父等10人。台北地方法院審理後，晚間裁定羈押禁見。

檢警獲報，國際投資公司富南斯自民國106年6月起，在台北、台中等地舉辦說明會招募會員，宣稱每投資單位為1萬美元，由公司代為炒作美股，保證半年回本、一年翻倍，每月獲利16%。

檢警初步調查，富南斯涉嫌以老鼠會方式吸收會員，吸金至少新台幣30億元，涉嫌違反銀行法。台北地檢署昨天指揮刑事警察局、調查局台北市調查處兵分26路搜索，並拘提19名犯嫌到案，包括夏姓女藝人的父親。

檢察官漏夜複訊後，認為夏男等10人涉犯銀行法犯罪嫌疑重大，且有串證之虞，今天向法院聲請羈押禁見。（編輯：劉學源）

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