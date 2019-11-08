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11/8 今彩539頭獎開出2注！獎落彰縣、高市

大樂透、49樂合彩、今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩開獎獎號。（圖擷取自台灣彩券官網）

大樂透、49樂合彩、今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩開獎獎號。（圖擷取自台灣彩券官網）

2019-11-08 22:29:39

〔即時新聞／綜合報導〕今晚（11月8日）開獎的第108000268期今彩539，頭獎開出2注，每注可得獎金800萬元，分別由彰化縣秀水鄉安東村彰水路一段103號1樓的「鴻運生彩券行」、高雄市鳳山區光復路116號的「金福來彩券行」開出；第108000268期雙贏彩、第108000097期大樂透，頭獎摃龜。

第108000097期大樂透中獎號碼為「01、03、09、26、40、47，特別號：15」，頭獎摃龜；貳獎摃龜；參獎共31注中獎，每注可得6萬1871元；肆獎共71注中獎，每注可得1萬7366元；伍獎共1522注中獎，每注可得2000元；陸獎共2209注中獎，每注可得1000元；柒獎共2萬2123注中獎，每注可得400元；普獎共2萬8939注中獎，每注可得400元。

第108000097期49樂合彩中獎號碼為「01、03、09、26、40、47」，四合1注中獎，可得20萬元；三合共65注中獎，每注可得1萬2500元；二合共2372注中獎，每注可得1250元。

第108000268期雙贏彩中獎號碼為「01、02、03、07、10、12、13、14、15、17、22、23」，頭獎摃龜；貳獎共6注中獎，每注可得10萬元；參獎共189注中獎，每注可得500元；肆獎共2131注中獎，每注可得100元。

第108000268期今彩539中獎號碼為「07、19、20、22、31」，頭獎開出2注，每注可得800萬元；貳獎共135注中獎，每注可得2萬元；參獎共5821注中獎，每注可得300元；肆獎共6萬2736注中獎，每注可得50元。

第108000268期39樂合彩中獎號碼為「07、19、20、22、31」，四合摃龜；三合共172注中獎，每注可得1萬1250元；二合共5880注中獎，每注可得1125元。

第108000268期3星彩中獎號碼為「190」，正彩共12注中獎，每注可得1萬2500元。

第108000268期4星彩中獎號碼為「4871」，正彩共2注中獎，每注可得12萬5000元。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站

雙贏彩開獎獎號。（圖擷取自台灣彩券官網）

雙贏彩開獎獎號。（圖擷取自台灣彩券官網）

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