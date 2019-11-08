狠殺女友母子3人 兇嫌曾返現場開冷氣掩蓋屍臭

高大成懷疑殺為財掐死女友，雙胞兒子在旁哭鬧，也氣憤一起殺死，又知道如何保存屍體，延後發臭被發現，擔心兇手未來可能翻供。（記者蔡淑媛攝）

2019-11-08 21:16:41

〔記者蔡淑媛／台中報導〕台中市母子三屍命案，知名法醫高大成研判兇手陳男可能向死者陳女借錢不成而爭吵，有金錢糾紛、感情問題，痛下殺手掐死陳女，雙胞胎在旁哭鬧，氣憤乾脆悶死親生骨肉，為延後屍體發臭被發現，還用棉被裏屍、開冷氣，擔心此人未來可能翻供，必須仔細搜證。

高大成說，陳男殺人後3進3出，懷疑他與陳女發生爭吵把她掐死，雙胞胎可能在旁邊一直哭，凍袂條隨手用棉被悶死，氣憤一起殺，逃跑後覺得不對，發現錢沒拿，回套房搜括陳女財務，離開後又擔心別人懷疑他，又回去清理屋子「兇手借不錢就翻手，又回去搜刮財物，就是為了錢。」

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高大成指出，人死亡後約12至24小時發出臭味，現場開冷氣會延後一天，屍體腐爛、流屍水則約4至5日，他懷疑兇手可能因缺錢、網咖上網賭博輸錢，常跟陳女要錢，陳女雖然做特種行業有存錢，但可能已花得差不多，還想要回借的錢，最後要不到而爭吵，動手殺人，母子死亡時間應該相差不到一小時。

高大成表示，陳男知道如何保存屍體不會有散發出屍臭，犯案後還回去開冷氣，存有這些想法，又殺死女友及親生骨肉3條性命，未來可能判處死刑，可能未來會翻供說沒殺人，搜證時要特別謹慎，解剖屍體時要注意大人、小孩死因是否他所供稱，採證陳女的指甲縫是否有陳男的皮屑、衣服纖維等證居，以免他翻供，可能會說別人殺了我才回去的。

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