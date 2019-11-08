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收賄官司平反 申請涉訟補助卻遭駁回 怒告鳳山分局勝訴

高市簡姓警官遭電玩業者惡意檢舉收賄，官司平反，申請涉訟補助費卻遭駁回，怒告鳳山分局勝訴！（記者黃建華攝）

高市簡姓警官遭電玩業者惡意檢舉收賄，官司平反，申請涉訟補助費卻遭駁回，怒告鳳山分局勝訴！（記者黃建華攝）

2019-11-08 22:46:03

〔記者黃建華／高雄報導〕認真執法、取締賭博電玩業，卻惹來業者反撲、惡意檢舉，高雄市簡姓警官4年前不但遭調職，還自掏腰包委任律師打官司，所幸，檢方「簽結」還他清白。沒想到，他依照公務員保障法申請涉訟補助費，卻遭鳳山警分局駁回，他為此怒告鳳山分局，近日法院判他勝訴，鳳山分局應給予涉訟補助費。

判決書指出，簡姓警官4年前擔任鳳山警分局文山派出所所長任內，因認真取締轄區賭博電玩，業者透過蘇姓「白手套」企圖向簡行賄3萬元，遭他拒絕。不料，簡卻因此開罪電玩業者，之後遭惡意檢舉他在鳳崗、埤頂派出所長任內，有接受業者飲宴招待涉貪，引來檢方偵辦。

當時因高雄警界爆發集體貪瀆收賄包庇賭博電玩業風紀案，風聲鶴唳，高市警局急於切割，就先將簡姓所長調職。所幸檢方偵結確認他是遭惡意誣陷，簡姓警官並非與蘇姓白手套飲宴，而是他和朋友在吃飯時，與他不認識的蘇男主動跑去敬酒並自我介紹，然後在廁所表達行賄之意，遭簡拒絕。檢方2016年將全案「簽結」還他清白！

未料，簡姓警官經此訟累，委任律師打官司花了8萬元，他依公務員保障法向鳳山警分局申請「涉訟補助」，卻遭鳳山警分局打回票，指他涉訟是因「赴私人餐會，才與業者接觸，無關公務」，並反過來檢討他拒絕收賄為何沒回報給政風單位。

簡某不服，向公務員保訓會申訴遭駁回，提起行政訴訟告鳳山警分局，高雄地院判決認定，簡姓警官是因「執行職務」、認真取締賭博電玩，並拒絕電玩業行賄才遭誣陷，鳳山分局片面以他是赴私人餐會才與業者接觸，惹來檢方偵辦，非屬公務，不給予涉訟補助，均非適法，應予撤銷。不過，法官也裁定，鳳山警分局該給簡姓警官多少金額的涉訟補助費，法規設有上限，應由鳳山警分局另為適法性決定。本案可上訴。

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