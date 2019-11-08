竄改身分證「減齡」2歲被抓包 美魔女坦白：我就是想要這樣

年過40歲卻仍保有火辣身材的李姓美魔女，無法接受自己邁入中年的事實，竄改身分證的出生年次。（情境照）

2019-11-08 17:49:25

〔記者錢利忠／台北報導〕年過40歲卻仍保有火辣身材的李姓美魔女，無法接受自己邁入中年的事實，涉嫌竄改身分證的出生年次，將自己減齡2歲成為「3字頭」；不料，打算出國的她，前往外交部領事事務局辦理護照遺失時，被抓到身分證的年次與其戶籍資料不符；李女承認變造，台北地檢署考量她已認罪，將她緩起訴，期限1年，條件是支付國庫2萬元。

檢方調查，67年次的李女，今年已41歲，但她卻疑似無法接受自己的實際年齡，為了讓自己變得更年輕，涉嫌變造自己的身分證，將出生年竄改成69年，實際差別雖不大，但對她來說卻「意義重大」，因為只要小個2歲，她就變成39歲，還未達到「4字頭」之齡。

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李女到案後承認變造身分證，只辯稱「我就是想要這樣」。檢方考量李女已認罪，且她造成的實際危害並不大，同意給她自新的機會，予以緩起訴，但她仍應替自己的犯行付出代價，須支付國庫2萬元處分金。

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