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偵辦母子3屍案被檢批紀律散漫 中市一分局偵查隊長回應頻跳針

可能因為被檢察官罵的關係，一分局偵查隊長卓家興回應媒體提問頻頻跳針。（記者張瑞楨攝）

可能因為被檢察官罵的關係，一分局偵查隊長卓家興回應媒體提問頻頻跳針。（記者張瑞楨攝）

2019-11-08 16:24:49

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市警局一分局偵辦中區光復路出租套房內的陳姓母子三屍命案，今天中午在彰化縣溪湖鎮一家網咖抓到陳女的同居男友陳宏嘉（29歲），他也自稱是雙胞胎兒子的父親，不料，媒體披露之後，台中地檢署檢察官責罵中市一分局偵查隊，甚至直指一分局偵查隊紀律散漫，應該好好整頓，偵查隊長卓家興噤若寒蟬，下午記者會中頻頻跳針，面對記者提問，一概答覆「不方面說明」，或「由檢察官說明」。

類似的寒蟬現象，近期屢次發生於重大刑案中，一分局偵查隊長卓家興，雖證實兇手已經抓到，但是否承認，犯案過程等細節，甚至連媒體已經披露的資訊，他都一概答覆說，礙於相關規定，不方便說明，或希望媒體去找檢察官問，頻頻跳針的發言，記者一度直言「你到底有什麼可以說？」

據一分局長官私下說，卓家興噤若寒蟬之因，是今天中午1時許，媒體披露抓到陳嫌消息後，引發台中地檢署檢察官的不滿，不滿警方不斷有人將偵查機密洩漏出去，打電話質問隊長卓家興，還撂重話說，一分局偵查隊紀律似乎散漫，必須好好整頓，導致一分局上下與卓家興嚇得不敢講話，深怕被檢方「依法偵辦」。

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