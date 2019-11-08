台中大火殉職警消調查會今召開 消權會抗議參與名額不符比例原則

消防員工作權益促進會今下午在消防署前抗議，認為殉職調查會委員席次不符比例原則。（記者陳薏云攝）

2019-11-08 15:51:04

〔記者陳薏云／新北報導〕台中大雅殉職警消調查會今下午在消防署舉行，由6名消防代表、6名專家學者、3名政府機關代表以及1名消防員工作權益促進會員參與，但消權會開會前在消防署前抗議，表示調查會僅一名基層代表，明顯有失比例原則，希望消防署不要只做樣子，要拿出誠意落實調查權正義。

消權會秘書長朱智宇表示，消防署在消防法修法三讀通過之前，表明將召開殉職調查會，邀請消權會以基層消防團體身分，擔任委員參與調查，但16名委員中，僅提供1名基層消防團體代表，鮮有失比例，三權看似落實，卻是再次打折。

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朱智宇也強調，可以邀請其餘相關NGO團體，如長期關注農地違建的環保權保障基金會等，主要是增加非官方人員的參與，讓整場調查會更能公正公平舉行。

消防署發布聲明表示，消防法雖已三讀通過，但尚未經總統公布，因此相關子法尚未研擬，此次殉職調查會的委員名單，也是基於未來消防法的精神，邀請民間消防團體參與調查。

由於消權會要求指派6名代表參與調查會，考量每個機關、團體均指派1名代表，表達該機關團體之意見，為一般團體代表組織運作之原則，但消權會其他5名人員可於會議現場列席旁聽。

另消權會也要求，消防署應給予調查會所有具基層消防員身分之委員予以公假，此部分消防署表示，基於地方自治，調查會成員應持內政部所發開會通知單，依照各機關、團體之差假規定，向所屬機關、團體報准請假與會。

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