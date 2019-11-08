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犯下多起砍人、砸店 「鳳山一哥」等5人被判15年不等重刑

高雄地院一審依涉犯殺人未遂罪，將為首的洪男判應執行15年、同夥林男14年6月、莊男7年2月、黃男7年。可上訴。（示意圖）

高雄地院一審依涉犯殺人未遂罪，將為首的洪男判應執行15年、同夥林男14年6月、莊男7年2月、黃男7年。可上訴。（示意圖）

2019-11-08 16:26:39

〔記者黃建華／高雄報導〕外號「鳳山一哥」的洪姓角頭，去年不滿平日和黨羽的檳榔攤據點被蔡姓男子率人砸店，率大批黨羽尋仇報復，不但把蔡家的車砸了，同夥還開車把蔡男的親人撞倒、分持西瓜刀、棍棒圍殺；此外，一家休閒館拒交保護費，洪男也率約20人掀桌砸店，並砍傷店內許姓、黃姓2人，高雄地院一審依涉犯殺人未遂罪，將為首的洪男判應執行15年、同夥林男14年6月、莊男7年2月、黃男7年，以資儆懲。可上訴。

判決指出，洪男等人不滿蔡姓男子去年1月間率人砸了他們平日聚集的一處檳榔攤據點，同年1月2日凌晨5時許，洪男率林、莊、黃等10餘人，分持棍棒、刀械前往蔡男的住處尋仇，先砸毀蔡家的汽車，要求砸攤的蔡家老二出來未果，一行人竟開車撞倒蔡家1名親屬，並分持西瓜刀、球棒痛毆砍殺，蔡姓被害人經送醫才倖免於難。

去年3月3日凌晨2時，洪男因一家休閒館老闆拒付每月保護費，率領林男等10餘人，前往該店談判破裂，眾人分持棍棒、刀械砸店，並將許姓、黃姓2名被害人砍殺倒地，腹部、肝臟穿刺傷，經送醫才撿回性命。

案經高市警方去年3月逮捕洪男等人，起獲涉案兇刀多把，將洪男等人依殺人未遂罪送辦。

高雄地院一審認為，洪男等人破壞法律秩序，所為實不宜輕縱，依涉犯殺人未遂罪，將洪男判應執行15年、同夥林男14年6月、莊男7年2月、黃男7年，以資儆懲。可上訴。

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