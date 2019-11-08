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自助洗車場大盜偷遍北台落網 竟收買遊民頂罪
2019-11-08 16:23:34
〔記者廖雪茹／新竹報導〕一名35歲李姓男子，以乙炔切割機強行燒燬投幣機方式，竊取北台多家自助洗車場；沒想到，李嫌知道行蹤遭到警方掌握，仍心存僥倖，竟以6萬5000元價格，說服一名余姓遊民替他頂罪，甚至備好「教戰手冊」教遊民應對警方答詢，不過最後仍被警方識破！
新竹縣政府警察局竹北分局表示，六家派出所10月24日上午8點半接獲轄內投幣自助洗車場負責人報案，指稱其洗車場內投幣機遭不明人士以乙炔切割機強行燒燬，機內現金全數遭竊，竊嫌於犯案過程中甚至「撐傘」掩人耳目。
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警方調查，查，李男涉嫌犯下新竹縣市、新北市等縣市的洗車場竊案，早被各縣市警局鎖定，但為人狡猾，行蹤飄忽不定。竹北分局成立專案小組，兵分多路追查，終於掌握李嫌行蹤，並通知他到案。
沒想到，李嫌知道行蹤遭到警方掌握，仍心存僥倖，竟說服新北地區一名年約50歲的余姓遊民，以6萬5000元價格，代替他頂罪，甚至備好「教戰手冊」，教余姓遊民應對警方答詢。
6日李嫌帶著余姓遊民來「自首」，但對於警方詢問，余姓遊民不僅無法交代犯案手法，甚至犯案地點所在位置及交通方式均未能回答，遭警方識破。
警方並於李嫌車內起獲乙炔1瓶、焊槍等一批作案工具，及李嫌自製的乙炔鋼瓶背包桶，當場戳破謊言！警方將全案依違反竊盜、毀損、公共危險等罪嫌移送新竹地方檢察署偵辦。