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首頁　>　社會

招牌佔據人行道絆倒路人 小吃店負責人判拘20日

新北地院認為店家不應將招牌設在人行道上，，依業務過失傷害罪判小吃店林姓負責人拘役20日。（記者陳慰慈攝）

新北地院認為店家不應將招牌設在人行道上，，依業務過失傷害罪判小吃店林姓負責人拘役20日。（記者陳慰慈攝）

2019-11-08 12:36:35

〔記者陳慰慈／新北報導〕林姓女子行經新北市新莊區一間小吃店前人行道，被固定小吃店招牌電源線的鉛線絆倒，造成右膝擦傷，新北地院認為店家本就不應將招牌設在人行道上，且未設置警示標誌或標語提醒，今依業務過失傷害罪判小吃店林姓負責人拘役20日，得易科罰金2萬元，可上訴。

判決指出，該小吃店2013年起在店門口人行道擺放招牌，並以鉛線固定與招牌相連結的電源線，去年9月13日下午2點半，林女行經小吃店門口時，左腳踩到固定招牌電源線的鉛線，而被絆倒，造成林女右膝挫擦傷、左腳瘀血，林女憤而對小吃店負責人提告。

法院審理時，小吃店林姓負責人辯稱，她是用水泥磚固定招牌，招牌旁有白色電線，因招牌要插電才會亮，指不知道鉛線何時出現、是怎麼來的，不是店內所有，與她無關，鉛線沒有與招牌或電線纏繞在一起；且林女跌倒時間並非店內營業時間。

但接獲報案的警員證稱，到場處理時，發現鉛線確實有跟電源線纏繞在一起，加上店家招牌沒有很小，行人要走到車道上躲避該招牌，繞到車道或騎樓時，可能不慎被地上鉛線絆倒，認為若店家要用鉛線固定招牌電線，應要妥善管理。

法官勘驗現場照片，發現招牌佔據人行道約三分之二路面，靠近馬路邊緣的部分電線與散落在地面的黑色鉛線互相纏繞，因此不採信店家辯詞，認為依「招牌廣告及樹立廣告管理辦法」規定，店家本就不該將招牌設置在人行道，妨害公眾來往安全，又未設置警示標誌或標語，認定店家應負業務過失之責，不因受傷時間是否為其營業時間，考量店家迄今未與林女達成和解，因此判處拘役20日。

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