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台灣技師赴塞班島無預警「被離職」 資方爆是吳佩慈男友

吳佩慈（左）與紀曉波。（翻攝自微博）

吳佩慈（左）與紀曉波。（翻攝自微博）

2019-11-08 07:51:41

〔即時新聞／綜合報導〕女星吳佩慈的富豪未婚夫紀曉波欲在塞班島興建七星級酒店，作為吳佩慈的生日禮物，當時打著包吃包住包機票、年薪180萬在台招募200多名專業技師，卻被控訴要求技師們自願離職，沒有資遣費，甚至有157人還回不來，被懷疑是因他國技師費用較低，所以要求台灣技師離職。

《TVBS》報導，該份合約原先簽至明年1月，有台灣技師表示，他自己已經等了2週，什麼都不能做，對方一開始要他簽自願離職，他拒絕後竟遭對方恐嚇。技師懷疑是因為工程負責人換成一名新的中國人，結果台灣人遭欺壓。如今技師指控資方疑似想找薪資較低的蒙古、泰國技師，若台灣技師不簽自願離職就拿不到機票。

報導指出，當初負責牽線的仲介表示，合約上載明公司有權調離技師職位，可能是因為全英文所以雙方理解有落差，但報導表示，資方並未做到調離前要先預告，資方博華公司則表示，工程完工沒有職缺。

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