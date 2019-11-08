台中3裹屍疑同時殞命 遺體漏夜移往殯儀館冰存

光復路出租套房三屍命案、遺體漏夜移往殯儀館冰存等候檢方相驗。（記者楊政郡攝）

2019-11-08 06:25:20

〔記者楊政郡／台中報導〕台中市中區光復路一棟住商混合大樓7日晚，驚傳出租套房內發現一大兩小三屍命案，疑似母子三人同時殞命，死亡時間超過三天，大人已明顯出現屍斑，由於現場無明顯打鬥痕跡，無積極外力介入情形，警方半夜已將屍體移往台中生命禮儀管理所冰存，等候檢察官進一步相驗，以查明真正死因。

警方初步調查，死者大人是女性29歲，兩小孩都是一兩歲幼兒，是這棟大樓六樓房客，昨天上午三溫暖業者聞到疑似「屍臭味」，下午鄰居發現臭味更濃而報警，消防人員進入現場，先發現大人包裹棉被陳屍床上，一名小孩也包裹涼被在床下地板，一度以為是一大一小屍體，現場已無需救援，發現命案報由轄區警方深入了解。

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警方入內，打開大人的棉被，又發現婦女懷中還有一幼兒，同樣明顯死亡，在場警方及鑑識人員為之鼻酸。

警方漏夜偵查，初步都不排除他殺或自殺，也調派多名鑑識人員到場採證，封鎖現場，不過據透漏現場無打鬥痕跡，無積極外力介入情形，檢察官在電話中已指示可移動屍體，漏夜將遺體運至殯儀館冰存，深夜11時許，3具遺體從套房移出，小孩以屍袋包裹後一人抱一個就下樓，將送往台中市生命禮儀管理所冰存，等候檢察官會同法醫進行相驗，釐清死因。

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兩幼兒屍體屍袋包裹後準備移往殯儀館冰存等候相驗。（記者楊政郡攝）

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