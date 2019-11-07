台中詭異3屍奇案無打鬥他殺跡象 少婦疑來自彰化

台中市警局鑑識人員進入現場蒐證3小時，蒐集大批現場證物送驗釐清案發經過。（記者張瑞楨攝）

2019-11-07 23:01:58

〔記者楊政郡、張瑞楨／台中報導〕台中市中區光復路一棟住商混和大樓的出租套房內今天傍晚發現怪異的三屍奇案，市警一分局與消防局救護員第一時間一度以為死者是一少婦與一嬰兒，進一步檢視，詫異發現是一少婦與兩名襁褓中的男嬰，裹著棉被陳屍於床上，已明顯死亡出現屍斑，婦人年約29歲，兩名嬰幼兒目視年齡約1歲，少婦可能來自彰化縣，警方封鎖現場漏夜偵辦，並通知家屬認屍中。

這起離奇三屍案，是今天傍晚6時許，鄰居聞到屍臭味而報警，中市一分局大誠派出所聯繫房東，房東委請管理人到場開門，警方與救護員第一時間，驚見一名少婦與一名嬰兒，各自裹著棉被陳屍於床鋪上，狀似睡眠，警方封鎖現場進一步檢視，打開棉被後，又驚見婦人懷中抱著另一名男嬰，同樣已死亡多時，是一大兩小的三屍命案，警方相當重視，將盡速通報檢方相驗屍體。

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大樓管理委員會的主任委員說，此棟大樓有70多戶，房東把房子分隔出來，委託顧問公司（租賃管理公司）出租，類似日租型的套房，有人住一天就走了，死者住在此處已有一段時間，今天上午有三溫暖的客人聞到臭味，到了下午，死者租屋處的鄰居也聞到臭味而報案

依現場判斷，死者三人可能是母子，現場沒有打鬥跡象，亦無外力介入（他殺）等跡象，也沒有燒炭痕跡，警方不敢確定是否輕生，也尚無瓦斯燃燒不全引發的一氧化碳中毒跡象，警方也尚未釐清死者身分，至於死亡原因，警方相當謹慎，仍漏夜調查中。

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