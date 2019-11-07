新版毒品法 檢驗機關可向衛福部索毒

法務部說明本次毒危條例修正案的四大重點。（記者吳政峰攝）

2019-11-07 23:07:42

〔記者吳政峰／台北報導〕雖然立法院第八會期將於1個多月後結束，但行政院7日仍召開3675次會議，通過「毒品危害防制條例」修正案，修正法提供法源依據，讓檢驗機關可向衛生福利部等機構申領或購買新興毒品，以利製成標準品，便於日後檢驗，不用再耗時耗力向國外購買，節省經費與增速列管效率，草案近日送入立法院，希望能在這個會期通過，否則下個會期立院改組，又要再重送一次，增加不確定性。

法務部指出，為遏阻毒品泛濫及展現強力打擊毒品犯罪之決心，行政院於2017年5月11日及7月21日提出「新世代反毒策略」及「新世代反毒策略行動綱領」，法務部依該策略及綱領擬具了毒危條例部分修正草案，並陳報行政院審議，7日院會所通過的草案，對我國反毒法制具有相當重要性意義。

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法務部列舉本次修法重點如下：

（一）查獲易生危險、有喪失毀損之虞、不便保管或保管需費過鉅之毒品，經取樣後在判決確定前得銷毀之。

（二）毒品檢驗機構發現新興毒品或成分時，衛生福利部或其他政府機關依法設置之檢驗機關（構）得領用部分檢體製成標準品，自行或供其他檢驗機構使用。

（三）新興毒品之檢測除仰賴精密儀器之外，更需要標準品，惟標準品價格昂貴，於檢驗機構發現新興毒品或成分時，有由衛生福利部等機關（構）領用部分檢體製成標準品使用之必要，以節省向國外購買檢驗標準品之經費及時程。

（四）檢察官依刑事訴訟法為附條件之緩起訴處分，使緩起訴之條件呈現多元面貌，又撤銷緩起訴處分者，由檢察官依法繼續偵查或起訴，並建立為戒癮治療、精神治療、心理輔導或其他適當處遇前之專業評估機制。

本部將積極推動該修正草案完成立法程序，完善反毒法制，守護國人免於毒品犯罪之危害。

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