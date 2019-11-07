酒醒下半身赤裸被稱讚「屁股很漂亮」 女怒告同事性侵

新北地檢署調查認為，女子被性侵後回家洗澡，再出門去其他地方，且案發後4日才提告，不符常情，將葉男不起訴。（記者陳慰慈攝）

2019-11-07 22:45:28

〔記者陳慰慈／新北報導〕24歲女子小恩（化名）指控葉姓同事今年5月邀他到住處喝酒看夜景，卻趁她酒醉後性侵，清醒後發現下半身赤裸，質問對方，葉男竟還調情稱讚：「妳很香、屁股很漂亮」，葉男則稱是小恩主動引誘，新北地檢署調查認為，小恩被性侵後還先回家洗澡，再出門去其他地方，且案發後4日才提告，不符常情，今將葉男不起訴。

葉男到案後表示，跟小恩是很好的朋友，對方常到他家，當晚是小恩第二次到新家玩，兩人在住處客廳聊天喝酒，還談論到與性有關話題，期間小恩說她褲子太緊不舒服，他還拿了短褲讓她換，之後小恩睏了想睡，堅持不睡沙發，才會讓她睡他房間，後來他進房間幫小恩蓋被子，小恩主動摸他胸還勾住他脖子，他問對方「可不可以？」，小恩微笑配合，強調兩人是合意性交。

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小恩警詢時控訴，今年5月深夜，葉男邀他到住處飲酒看夜景，當晚她喝了2支啤酒、梅酒及一口威士忌，以她的酒量喝這樣不會醉，當晚也沒醉，只是身體很累，發現葉男硬上她時，她本以為是夢，醒來才發現下半身光溜溜，葉男還問她：「要不要去開房間？」，稱讚說：「妳很香、屁股很漂亮」，她大怒斥責要對方「走開」，後來就離開葉男家。

檢方開庭時，小恩說，當晚頭腦很亂不知道發生什麼事，葉男性侵她後稱讚她睡姿很可愛、很好笑，「如果睡客廳的話連上衣也會不見」，要她多穿露屁股短褲，離開葉男家後，她先回家洗澡，接著再前往先前已預定要去的地方，後來跟兩名朋友談及此事被罵，才決定提告。

檢方認為，小恩對當晚是熟睡意識不清還是半夢半醒說詞反覆，且被性侵後竟是先回家洗澡並再出門，4天後才報案，不符常情，葉男母也證稱，早上睡醒時看到小恩跟兒子在客廳看電視開心聊天，兩人互動正常，因此認定葉男罪嫌不足不起訴。

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