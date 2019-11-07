路面爛、人手孔蓋害摔車？ 彰化夜校生重傷插管治療

夜校生騎機車行經鹿港鹿和路段，連人帶車整個歪斜後，發生摔車意外。（取自臉書《意外災難通報告密室》）

2019-11-07 18:49:31

〔記者劉曉欣／彰化報導〕彰化縣鹿港鎮18歲夜校生4日傍晚在鹿和路段自摔重傷，目前在彰化基督教醫院插管治療中，外界質疑，是路不平或自來水公司的人手孔蓋釀禍；對此，台水說，將會由公正單位來釐清責任，所有該負的責任都會負，不會推卸。

鹿港警分局交通分隊說，夜校生因不明原因倒地受傷，目前仍在彰基治療。

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有民眾在臉書社團《意外災難通報告密室》貼文，希望大家幫忙在加護病房的年輕人祈福，也希望相關單位重視及改善鹿和路面坑坑洞洞的情況，給大家一條安全道路。

從影片中可以看到，夜校生騎著機車在鹿和路的機車道上，不知為何突然身體與車子一起歪斜，然後就整個摔倒在地，連人帶車還滑行了約50公尺才停住，機車嚴重受損。

彰基說，受傷學生已完成脾臟撕裂傷治療手術，右大腿骨折固定手術，目前插管維持呼吸道順暢呼吸，生命徵象穩定，意識清楚，但仍不排除有潛在危險，近日將再安排左邊鎖骨骨折固定手術。

鹿和路的主管機關為縣府工務處，工務處指出，發生意外的附近路面，有自水來公司的人手孔蓋共3個，也有水公司進行的路面修復的痕跡，將要求自來水公司重新刨鋪路面。

台灣自來水公司第11區管理處長曾良琳說，對此意外深感遺憾，明天會派人關懷受傷學生；也將會請公正單位來鑑定，釐清責任問題，所有該負的責任都會負，不會推卸。

夜校生騎機車行經鹿港鹿和路段，連人帶車摔倒。（取自臉書《意外災難通報告密室》）

夜校生騎機車行經鹿港鹿和路段，連人帶車摔倒，還往前拖行約50尺。（取自臉書《意外災難通報告密室》）

夜校生騎機車行經鹿港鹿和路段，發生摔車意外，機車受損嚴重。（取自臉書《意外災難通報告密室》）

夜校生騎機車行經鹿港鹿和路段發生摔車意外，現場附近有3個人手孔蓋。（記者劉曉欣翻攝）

夜校生騎機車行經鹿港鹿和路段發生摔車意外，現場附近有人手孔蓋。（記者劉曉欣翻攝）

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