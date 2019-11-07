中院少保官帶非行少年攀登玉山 完成半世紀來創舉

中院少保官帶非行少年攀登玉山成功。（記者楊政郡翻攝，中院提供）

2019-11-07 21:00:08

〔記者楊政郡／台中報導〕台中地院少年保護官楊必嘉，今年完成半世紀來創舉，帶著4位保護管束少年突破種種困難，本月5、6日完成玉山登頂，過程狀況不斷，小朋友驚人意志力，令帶隊的楊姓保護官、嚮導陳皇奇，還有兩位大學志工都感佩服，小朋友下山後雖然疲累不堪，卻都興致不減提問下次要爬哪裡？令他們感受到一場成功的體驗教育。

2004年來到台中地院擔任保護官的楊必嘉，已有多次創舉，曾帶非行少年騎腳踏車，台中到南投、台中到彰化、台中到苗栗，希望能發揮「體驗教育」功能，他知道這些孩子對於知識型教育吸收慢，換個方式改為實際操作體驗型教育，帶過小朋友參與甲媽遶境，過程雖累，但完成後幾個月，孩子們都津津樂道，已經做到別人做不到的事！

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楊說記得在一趟往南投的自行車行程，一位非行少年「掉鍊」，他蹲下來用雙手幫忙，那位少年竟說「從來沒有老師為了我把手弄髒」，他聽過後也很有感觸。

他說提出登玉山的提議，江院長及少年法庭庭長都支持，林郁婷法官、洪姓志工在5日清晨他們5點多要出發，還送來熱騰騰的包子，來加油打氣。

包括楊保護官、嚮導陳皇奇，兩位大學志工及4位小朋友一行8人出發，小朋友第一天到排雲山莊，一個已經吐了4次，一個吐了2次，一個頭暈，一個躺下來睡覺身體一直轉圈，半夜轉到二樓還讓旁人嚇一跳！

大夥起床後狀況多，還有賴床起不來，拖到清晨3點半才出發，沒想到這些少年體能倒是不差，6點10分就全數攻頂。

楊必嘉說他雖然完登百岳，玉山也走過8趟，但要帶從未登過玉山，甚至少爬山的少年，他們不敢掉以輕心，年初就開始安排兩次室內課程教導、兩次戶外課程訓練（合歡山主峰、石門山），讓他們了解可能遇到的種種狀況，中途還一再換成員，還要重新再來。

6日下午6時順利回到台中地院，心中大石頭放下來，感嘆孩子們的意志力超強，幾位小朋友在回家的路程上，還問他「老師下次要爬哪裡？」，他自己心臟夠強才敢帶隊，過程中內心壓力及心酸很難向外人道，但從孩子天真的問下次還要去爬，對他是最佳的肯定。

楊必嘉在自己臉書上說要感謝的人太多了，從江錫麟院長、庭長、法官竟會同意這項活動，真有guts！還有台中觀護協會的經費贊助，很多人從中協調幫忙，只能說「謝天」了。

少年事件處理法頒布施行51年來，首次有少保官帶管束少年攀登玉山，堪稱半世紀來的創舉。

舉旗者中院少保官楊必嘉。（記者楊政郡翻攝，中院提供）

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