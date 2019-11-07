選前全力查賄制暴、查辦假訊息 桃檢調八德警攜手座談

與會人員由左至右分別是:桃市調調查官陳胤臻、桃市調處調查官周昱成、桃市調處調查組長陳憲炎、八德分局長陳錦坤、檢察官賴謝銓、主任檢查官劉玉書、市刑大大隊長邱紹洲、八德分局副分局長蔡俊輝及八德分局偵查隊長沈介茗。（記者陳恩惠翻攝）

2019-11-07 19:45:13

［記者陳恩惠／桃園報導］為加強執行「第15任總統副總統及第10屆立法委員選舉」選前治安維護工作，桃市警八德分局、刑警大隊、桃園市調處特別與桃園地檢署主任檢察官劉玉書及5名檢察官舉辦選前「查賄制暴及查辦假訊息」座談會，分享偵辦經驗及交流賄選態樣，共同宣示檢警調「第15任總統副總統及第10屆立委選舉反賄選、反暴力、查辦假訊息」的決心。

八德分局長陳錦坤與新進同仁座談，指導查賄制暴、查處網路假訊息工作技巧。（記者陳恩惠翻攝）

主任檢察官劉玉書說，明年1月11日的選舉，除了查賄、制暴外，特別針對假訊息可能嚴重影響選舉公平性加強防制，特別是亂傳假訊息可能涉及的有社會秩序維護法、刑法的恐嚇公眾、煽惑犯罪、農產品交易價格、公然侮辱、誹謗、散布流言損害信用，還有總統副總統選罷法、公職人員選罷法等法條；有關選前淨化治安、肅槍、掃毒、掃蕩地下賭盤等工作必需提前展開，特別是防制黑道幫派介入選舉也是工作重點，另外行政機關絕對要保持「行政中立」，務必秉公依法處理，超越黨派，勿讓民眾懷疑檢警調「選擇性」辦案等不公情事。

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八德分局長陳錦坤率各級幹部與桃園地檢署、桃園市調處及刑警大隊召開「第15任總統副總統及第10屆立法委員選舉」的查賄制暴工作座談會。（記者陳恩惠翻攝）

桃市刑大大隊長邱紹洲說，因應網路假消息充斥，造成社會動盪不安，已責成刑大科偵隊成立「假訊息查處小組」專責，將對涉及不法的不實訊息，展開查辦、強化偵查能量，全力查處不實消息，同時提醒民眾，不要散布不實訊息，以免觸犯相關法律規定外，應提高警覺，切勿輕易聽信網路流言，若察覺可疑爭議訊息，請立即向警方報案，以利展開查辦。

八德分局也印製相關反賄選的宣導海報。（記者陳恩惠翻攝）

八德分局長陳錦坤有鑑於新進同仁，許多都是首次接觸選舉查賄、制暴工作，也親自至各派出所，向基層同仁指導查賄工作的重要性、賄選態樣及查辦網路假訊息技巧等，讓所有同仁對查賄、制暴及查辦假訊息工作都有更進一步的瞭解。

八德分局也印製相關反賄選的宣導海報。（記者陳恩惠翻攝）

八德分局長呼籲，「警力有限、民力無窮」，查賄制暴工作有賴民眾支持，若發現有候選人或其他競選幹部、樁腳等疑似有以贈送現金、禮品、招待旅遊或以任何籍口辦理宴席的方式來行賄，或發現有疑似假訊息，歡迎撥打查賄免付費專線0800-024099、調查局免付費專線0800-007007、八德分局的賄選檢舉專線：373-1907或撥打警察局110報案專線。

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