恐怖！隨機尾隨女童進樓梯間伸魔掌 被害人嚇到搬家

橋頭地方法院。（記者蔡清華攝）

2019-11-07 14:12:46

〔記者蔡清華／高雄報導〕高雄市左營區前年一名小三女童，放學獨自進自家公寓樓梯間上樓時，遭尾隨的陌生男子強制猥褻，女童大聲尖叫嚇退色狼，警方逮捕涉案陳男，陳雖提出「情緒障礙症」診斷證明，法院仍以累犯判他2年8月徒刑，但女童案發後身心受創，全家嚇到搬離該處所。

橋頭地院判決指出，前年12月20日下午1 時許，陳姓男子騎乘機車行經左營地區發現放學後獨返家的11歲女童，下車徒步尾隨女童至公寓大門進入樓梯間後，於公寓1 樓至2 樓之樓梯轉角處，自後強行以手摀住女童之口，不顧女童扭動身體掙扎反抗，隔著衣物徒手撫摸其胸部，強制猥褻得逞。

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因童女大聲尖叫，陳唯恐遭人察覺匆忙離去，女童返家後立即向其母哭訴報警，警方循線將陳男逮捕。

陳男雖提出罹有「情緒障礙症」，因過去經驗以及人格特質之交互影響，導致其衝動控制、認知功能、問題解決能力有所障礙等診斷證明。但陳男在2016年1 月8 日、1 月17日、11月9 日，均有出現撫摸或碰觸女性被害人胸部之猥褻或性騷擾行為，被視為累犯。

審理過程，被害人及家屬均未到庭陳述意見，案發後不久，女童全家即遷離高雄，女童還在日記中提及「其實我對色狼的事一直放在心裡，表面上的不在意，只覺得心理亂亂的，但不想再讓媽媽和老師又擔心，有時上樓會讓我想到那個男生，所以都會不停大笑設法忘記，覺得自己很可笑…」。

橋頭地院審理後，陳被依侵入住宅強制猥褻罪，累犯，判2年8月徒刑執行完畢後，施以監護2年。全案可上訴。

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