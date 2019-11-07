涉詐欺剛結束羈押 男子重操舊業指揮車手行騙

警方查獲張姓與何姓男子組織經營詐騙集團的不法所得。（記者周敏鴻翻攝）

2019-11-07 13:59:57

〔記者周敏鴻／桃園報導〕桃園市張姓男子涉嫌以被害人網路購物下單錯誤遭重覆扣款的手法行騙，5月間才被查獲送辦，近日又另起爐灶，桃園警方掌握他重操舊業，再度逮獲張男與擔任車手頭的何姓男子，依詐欺罪嫌送辦，並查扣60萬元贓款。

警方說，張男（25歲）以被害人網路購物下錯單遭重覆扣款的理由，騙信被害人前往金融機構ATM，依著他們的指示匯款到人頭帳戶，今年5月間才被查獲送辦。

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豈料張男羈押結束後，另起爐灶再組詐騙集團，警方掌握他重操舊業後，跟監多時，查獲張男與多位詐騙集團成員，包括擔任車手頭的何男等人，警方說，其中一位車手甚至還是「實習車手」的身分，就跟著其他車手到金融機構的ATM領錢。

警方說，張男召集車手加入詐騙集團，負責前往金融機構ATM提領現金部份的工作，懷疑他是與其他經營詐騙機房的犯罪集團合作，才會在羈押結束就立即重起爐灶，將擴大追查與他配合的犯罪集團，追究刑責。

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