開車、騎車用手機 竹縣今年取締740件

新竹縣政府警察局交通隊統計，今年元月以來，行駛道路時違規使用手機、電腦，總計取締740件。 圖中車輛與本新聞無關。（記者廖雪茹攝）

2019-11-07 12:31:37

〔記者廖雪茹／新竹報導〕可別以為開車、騎車使用手機講電話不會被取締！新竹縣政府警察局交通隊統計，今年元月以來，行駛道路時違規使用手機、電腦，總計取締740件，其中機車騎士開處1000元，汽車駕駛可罰3000元罰鍰。

交通隊長陳鴻德表示，行駛道路時使用行動電話，未專心開車、騎車而導致車禍，是交通事故肇事原因之一，嚴重威脅行車安全；為維護公眾安全，警方列入取締違規的重點之一。

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根據道路交通管理處罰條例第31-1條規定，機、汽車駕駛於行駛道路時，以手持方式使用手機、電腦等撥接、通話、數據通訊或其他有礙駕駛安全者，汽車駕駛可處3000元罰鍰，機車騎士可處1000元罰鍰。

統計今年元月至11月6日，員警依31-1條規定取締件數，汽車260件，機車480件，總計740件。

陳鴻德說，有民眾使用行動電話導航，像是美食外送員，是將手機架在機台上，使用架子非手持，即未違反上述規定。不過，由於近來發生多起外送員因違規而導致交通事故，交通隊特製「外送人員安全要領」小卡片，提醒外送員「專心騎車，不看手機」，減速慢行，拼經濟不拼命。

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