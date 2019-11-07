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又見醫糾！北市知名眼科醫師要賠女童8百萬元

法院認定，楊姓眼科醫師具醫療過失，診所亦須負責，判應連帶賠償女童803萬餘元、女童父母各50萬元。（示意圖）

法院認定，楊姓眼科醫師具醫療過失，診所亦須負責，判應連帶賠償女童803萬餘元、女童父母各50萬元。（示意圖）

2019-11-07 12:35:11

〔記者溫于德／台北報導〕9歲女童因近視接受觀心眼科醫師楊正烽建議購買並配戴「角膜塑型片」，後因眼睛不適，再點診所給的眼藥水，時間長達2年卻失明；女童父母不甘，索賠2.4千萬餘元。案經台北地院5年時間審理，並將全案送往醫審會、榮總等單位鑑定，最終認定楊醫有過失，診所亦須負責，判應連帶賠償女童803萬餘元、女童父母各50萬元，可上訴。

女童父母委託律師主張，女兒2013年2月接受楊醫診療，但楊醫為牟私利，建議女童自費購買夜間配戴「角膜塑型片」，女兒配戴不久後雙眼感到不適，經回診，楊醫不僅未立即停止使用角膜塑型片，反要女兒在眼睛不舒服時，點診所開給的類固醇眼藥水。

女童依照醫囑，繼續配戴角膜塑型片並點眼藥水，時間長達2年，但女童2015年2月因左眼視力逐漸喪失，到台大掛急診，經診斷是眼壓長期過高、青光眼，造成左眼視力完全喪失，右眼視力0.16。

女童父母認為，楊醫不僅未定期監測女兒眼壓，事前更未告知點該款眼藥水有高風險失明的可能，放任女兒長期使用眼藥水，最終害女兒左眼失明，因此要求楊醫與診所連帶賠償女兒2085萬餘元，父母各200萬元精神慰撫金。

楊醫和眼科診所委託律師辯稱，女童一家人當初來看診時，主動要求讓女童配戴角膜塑型片，經他1小時仔細評估後，讓女童配戴，且楊醫提供的角膜塑型片有經衛福部核准，女童母親也已簽署簽署矯正視力同意書；此外，楊醫也有告知女童一家人若配戴角膜塑型片有任何不適，要停診配戴並回診。

律師也說，楊醫因發現女童有有過敏性結膜炎症狀，才會開立類固醇眼藥水，並告知一天點2次、為期3天，且有癢才點，不癢就須停藥；另也無法排除是「病患未遵照醫囑使用眼藥水」，不應將不幸結果歸責於楊醫。

法院認為，楊醫2年來共開立22次類固醇眼藥水給女童，處方收據卻未加註警語或副作用說明；且若醫生有告知風險，基於父母愛女心切，怎有可能任意讓女兒長期點眼藥水，因此認定楊醫未盡告知義務。

此外，依照醫審會、榮總鑑定意見，認為長期使用類固醇眼藥水，必須定期檢測眼壓，才符合醫療常規；但根據女童在診所的病歷，完全沒有檢測眼壓紀錄，已違反醫療常規，因而認定楊醫和診所有醫療過失，故判應連帶賠償女童803萬餘元、父親50萬元、母親50萬元，共計903萬餘元。

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