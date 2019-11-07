限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
失散的姊妹？和西濱連環撞女駕駛「撞臉」 王惠美說話了...
2019-11-07 12:01:06
〔記者劉曉欣／彰化報導〕意外「撞」出姊妹臉？昨天發生在西濱快速道路梧棲段的連環撞意外，網路流傳一張受困女駕駛冷靜打電話的照片，讓許多彰化人都張大眼睛說「好像縣長王惠美」；今天王惠美也說，真的很像失散多年的姊妹！
王惠美從政多年，一路從縣議員、鹿港鎮長、立委到縣長，不論是髮型或是造型，都有多次變化，但近年來的造型則是肩上短髮，戴著眼鏡，俐落褲裝，很有個人風格。
請繼續往下閱讀...
王惠美說，她有看到網路這張流傳的照片，真的很像她失散多年的姊妹，要找機會跟照片的女駕駛來「認識一下」。
由於正值彰化縣議會召開定期大會，縣議會副議長許原龍看到網路照片時，第一眼真的是誤以為女駕駛是縣長；後來再仔細瞧瞧，口氣轉變說「有像，又不像」，還自問說「到底是？還是不是？」最後做出結論，縣長都在出席議會，也不會自己開車上路，「長得有點像啦，但這不是縣長！」
而縣議員莊陞漢看到網路照片，先是「呵、呵、呵」笑了起來，然後很理性的推理，縣長出門都有司機，不可能自己開車上路，這應該是純屬神似！
地方人士表示，王惠美有一個妹妹，但姊妹倆的長相不太一樣，這張網路流傳照片的女駕駛，真的比王惠美的親妹妹，還要像是王惠美的姊妹。