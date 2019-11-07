撂人持衝鋒槍狂掃民宅 竟肇因網路一句話...

示意圖。（記者黃建華攝）

2019-11-07 10:48:47

〔記者黃建華／高雄報導〕林園區一處民宅今年7月間深夜，遭惡煞持衝鋒槍掃射4槍，大門玻璃並被砸毀，警方翌日逮獲涉案的龔、吳2人，並起獲衝鋒槍1把、子彈2發，查出開槍尋仇，肇因龔男不滿曾姓男子在網路發文嘲笑他「吸毒頭殼壞掉」，檢方近日偵結，將龔、吳2人分別依違反槍砲、恐嚇、毀損等罪嫌起訴。

檢方起訴指出，龔姓男子因在網路與綽號「雪碧」男子發生糾紛，曾姓男子竟發文指他「施用毒品頭腦壞掉」取笑龔男，引發龔男不滿，於今年7月19日深夜攜帶衝鋒槍，夥同吳姓友人糾集約十部車的人馬助陣，前往林園區梁姓男子的住處欲找曾姓男子討回面子。

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龔男等一行人抵達後，龔男涉嫌持衝鋒槍連開4槍，吳男則持球棒砸毀大門玻璃，藉以警告躲在屋內的曾男，其他車輛則停放在屋外待命。龔男和吳男等人逞凶完即驅車離去。

林園警分局翌日晚間8點多就逮獲涉案龔男，並起獲犯案衝鋒槍及子彈2發，循線查知上情。警方將龔男、吳男2人分別依不確定殺人犯意、槍砲、毀損、恐嚇等罪嫌送辦。

不過，檢方偵查時，龔男否認有殺人犯意，辯稱當時站在屋外只朝門及神明桌射擊，只是要警告曾男而已，如果要殺人，大可進屋開槍。檢方查證案發當時，梁姓屋主與曾男都躲在距離龔男槍擊的彈著點，有數公尺之遠，採信其說詞。

檢方因此僅將他與吳男分別依涉犯槍砲、毀損、恐嚇等罪嫌起訴。

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