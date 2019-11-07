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9旬翁遭撞倒 暖警細心呵護還自掏腰包幫修車
2019-11-07 10:04:20
〔記者黃建華／高雄報導〕新興警分局自強派出所外，前天下午傳出一陣尖銳煞車聲，隨即一聲巨響與哀號聲，員警們跑出查看，只見1名騎單車的高齡老翁與另1名機車騎士車禍，倒臥在地，警方通報119救護人員到場協助送醫並連繫交通分隊車禍處理小組到場測繪。所幸90歲的老翁僅皮肉傷，送醫後並無大礙，警方還自掏腰包幫忙把老翁單車修復，並護送返家，好人幫到底，大獲鄰里好評。
據了解，車禍發生後，警員孫平岳、李啟維得知老翁傷勢，只是輕微皮肉傷後，但考慮林姓老翁已高齡90歲，擔心他年事已高不容稍有疏忽，還是堅持與救護人員協助護送就醫。
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另一方面，孫員也同步查詢老翁的住居處所，原來就在派出所附近，於是好人做到底，牽著老翁的腳踏車前往附近的車行自掏腰包修繕完成，並將車輛騎回老翁住家停放，隨後更前往醫院探視老翁的傷勢，在確認老翁身體狀況良好無虞後，護送老翁返家，並連繫在外工作的家人。
自強所員警溫馨協助，讓老翁得到完善的照護，大獲鄉里民眾一致好評。