駕駛野馬敞篷跑車狂飆？男子自撞腦漿噴出慘死

野馬敞篷跑車的車體潰縮，連引擎與變速箱都撞出車外。（記者張瑞楨翻攝）

2019-11-07 10:03:36

〔記者張瑞楨／台中報導〕從事消防器材買賣的26歲胡姓男子，今天清晨駕駛美國肌肉車的代表--野馬敞篷跑車，卻在台中市文心南路上，以極高速度自撞台中捷運高架橋的樑柱，再撞斷中市警局的監視器桿子，野馬跑車當場撞爛，可能沒有繫安全帶的胡男拋出車外，整個頭顱都撞爛，腦漿噴在樑柱上，相當的驚悚，中市警局四分局研判肇事原因是車速太快。

野馬跑車是美國肌肉車典範，從1960年代起推出第一代，也是美國汽車大廠福特Ford最具代表性的跑車，2015年起推出第六代，新車價200萬元起，今天清晨撞爛的野馬敞篷跑車，登記於胡男的名下。

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中市警局四分局調查，26歲的胡男，今天清晨4時許，駕駛野馬跑車，從中市南屯區文心南路內側車道，由南向北直行（往台灣大道方向），於南屯區文心南路與三民西路二段口，自撞捷運的高架橋樑柱，整輛敞篷跑車撞得潰縮變形，連引擎、變速箱都撞出車外，整輛車在撞擊監視器桿子後翻覆，胡男被拋出車外，整個人撞得五官難以辨識，連腦漿都噴灑在樑柱上，當場沒有呼吸心跳，送至中山醫學大學附設醫院大慶院區急救不治。

四分局交通分隊仍調查胡男是否飲酒，初步判斷肇事原因是車速太快，這輛跑車登記於胡男名下，實際肇事原因仍釐清中。

敞篷跑車幾乎撞爛，顯示當時車速極快。（記者張瑞楨翻攝）

野馬敞篷跑車撞上監視器桿子後翻覆。（記者張瑞楨翻攝）

胡男當場被拋出車外慘死。（記者張瑞楨翻攝）

野馬廠棚車撞上的捷運樑柱上，有明顯的撞擊刮痕。（記者張瑞楨翻攝）

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