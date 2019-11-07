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保大駐警細心查訪 「院發三級獎章」物歸原主！
2019-11-07 09:43:26
〔記者黃建華／高雄報導〕保大警員陳金龍前天深夜，在市府四維行政中心巡守時，於一樓走道發現1只黑色手提包，經檢視發現裡面有一張行政院頒發的公務員三等獎章證書，翌日積極查訪市府各局處，總算找到不慎遺落手提包的鄭姓公務員。對於手提包和三等服務獎章證書失而復得，鄭男對警方積極服務效率再三表示感激。
據了解，保大陳姓警員發現黑色手提包時，因時值深夜無人出入，因職業敏感度原因，對該手提包內物品細心研判後，確認無危害情形，便打開查看有無可聯絡之證件，發現唯一資訊，只有一張署名鄭姓男子的「三等服務獎章證書」，此時，員警才解除戒心。
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警方知道該「服務獎章證書」代表著鄭先生從事公務期間，工作認真積極、服務績效優異，才能榮獲國家核頒三等服務獎章，對當事人來講意義深具重大。
陳員於是在隔天上班日一一撥打市府相關局處電話詢問，終於聯繫到鄭先生，還親自將遺失物送到鄭先生辦公室歸還。
鄭先生表示，一時粗心將手提包遺落在市府走道，雖然「服務獎章證書」只是個小東西，但卻是國家對自我的鼓勵與肯定，一想到要申請補發就很頭疼。沒想到警察熱心效率如此高，失落證書居然能迅速找回，萬分感謝。