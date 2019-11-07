感念暖警協助關懷 志工何有妹當派出所「門面化妝師」

新竹縣內灣派出所志工何有妹（左三）協助修剪庭院花草10幾年，可說是派出所的「門面化妝師」。（警方提供）

2019-11-07 08:59:21

［記者蔡孟尚／新竹報導］新竹縣內灣派出所有名服務10幾年的志工何有妹，不管是10月喬遷前的「古蹟級」舊辦公廳舍，還是員警進駐辦公不久的新辦公廳舍，她都把庭院花草修剪得相當整齊，讓經過遊客和洽公民眾賞心悅目，可說是內灣派出所的「門面化妝師」。

警方表示，橫山警分局內灣派出所是遊客到內灣遊玩的必經景點，無論是列為歷史建築的舊派出所日式廳舍或是今年10月剛喬遷到外環道旁的新辦公廳舍，映入遊客眼簾的共同感受，就是庭院非常整潔，幕後默默出力的功臣，員警暱稱何阿姨的何有妹女士。

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警方表示，62歲的何有妹在一次家人往生的車禍事故中悲痛莫名，所幸當時處理車禍的警員許泰源體恤家屬心境，安慰她別緊張，並不厭其煩協助她處理後續司法流程，感佩警方暖心協助的她，從此主動修剪派出所庭院花草，作為回報。

現任新樂派出所副所長許泰源說，何有妹實在太客氣了，以當時家屬突然接獲親人死亡的噩耗，任何警察都是會以關懷之心來安撫家屬，協助完成相關後續的處理程序，他只是盡一份警察應盡的職責而已。

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