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南投7個月有41名OHCA傷病患 從鬼門關被救回
2019-11-07 08:25:59
〔記者張協昇／南投報導〕OHCA了還是有救回寶貴生命機會!根據南投縣消防局統計，今年4至10月該局消防人員執行到院前心肺功能停止（OHCA）傷病患急救共242人次，成功將其中41人救回，成功率達16.94%，並有6人已康復出院。
南投縣消防局指出，今年4至10月，該局消防人員緊急救護出勤1萬523次，急救人數共9232人，其中心肺功能停止（OHCA）傷病患有242人次，經施予心肺復甦術（CPR）或自動體外心臟電擊去顫器（AED）急救，其中有41人恢復心跳後送醫。
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消防局表示，這41人中有人送醫救治後仍因傷重死亡，有的則是家屬不願看到傷病患得忍受插管等治療的痛苦而放棄急救，有的成為植物人或仍傷重住院，但也有6人已康復出院，如果這6人沒有及時獲得急救，就會失去生命，真的是在鬼門關前走一回。
消防局指出，鑑於心肺復甦術（CPR）或自動體外心臟電擊去顫器（AED）急救，確實能發揮救命效果，目前許多公共場所都有設置AED，消防及衛生單位也會不定期辦理CPR及AED操作訓練，建議民眾最好都能學會，萬一周遭親友發生狀況，或許就能在第一時間救人一命。