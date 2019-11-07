拿基金替自己炒股 群益投信基金前經理人300萬元交保

時任群益投信基金經理人黃常恩，遭舉發涉利用人頭戶林彥合名下3個帳戶炒股，今凌晨訊後2人分別被依違反證券投資信託及顧問法，諭令黃常恩300萬元交保、林彥合200萬元交保，均限制出境及出海。（記者錢利忠攝）

2019-11-07 08:24:36

〔記者錢利忠／台北報導〕時任群益投信基金經理人黃常恩，遭舉發涉利用人頭戶林彥合名下3個帳戶，買進華泰（2329）等3檔股票，再透過由他決策下單的「創新科技基金」，利用基金投資人的血汗錢，幫他拉抬3檔股價並套利1500多萬元，基金則虧損2200萬元；檢調昨兵分8路搜索並約談黃常恩、林彥合2人，另傳喚5名證人，今凌晨訊後依違反證券投資信託及顧問法，分別諭令黃常恩300萬元交保、林彥合200萬元交保，均限制出境及出海。

檢調根據金管會移送資料得知，去年9月至11月間，擁有台大財務金融碩士文憑的黃常恩，利用人頭戶名下3個證券帳戶，陸續買進華泰等3檔股票各300張，合計900張，之後再透過由他管理下單的創新科技基金，大筆下單他所買入的3檔股票，趁機拉抬股價獲利1500多萬元。

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檢調調查，黃常恩拉抬股價套利後，即於去年10月間，讓已買入3檔股票的創新科技基金賣出持股，2個交易日就倒貨近5000張，僅這華泰這1檔股票就造成基金損失1600多萬元，加計另2檔股票，該檔基金共損失2200多萬元。

對此，群益投信表示，該基金經理人違反從業人員規定，係屬個人行為，該公司對經理人違法違規行為零容忍，早已從嚴懲處予以免職，並同時委由律師提出告訴，追究相關責任，以儆效尤。

群益投信強調，前基金經理人管理群益創新科技基金期間之績效為正報酬4.8%，同期間大盤下跌3.9%，且該基金淨值於近期創下歷史新高，並無損及投資人權益之情事。

群益投信指出，公司基金採取團隊運作，且所有投資決策均依照專業判斷與嚴謹投資決策流程執行，並符合相關法令規定，基金經理人之個人行為對本公司基金運作不會產生任何影響。

根據證券投資信託及顧問法第105 條之1規定，證券投資信託事業、證券投資顧問事業之董事、監察人、經理人或受僱人，意圖為自己或第3人不法之利益，或損害證券投資信託基金資產、委託投資資產之利益，而為違背其職務之行為，致生損害於證券投資信託基金資產、委託投資資產或其他利益者，可處3年以上、10年以下徒刑，得併科1000萬元以上、2億元以下罰金。其因犯罪獲取之財物或財產上利益金額達1億元以上者，可處7年以上徒刑，得併科2500萬元以上、5億元以下罰金。

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