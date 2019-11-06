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走私60億元海洛因 2嫌各判無期、20年重刑

屏東檢、警、巡去年聯手破獲史上最大宗海上丟包運毒案，查扣1240塊、重470公斤的海洛因磚，市價近60億元，逮捕10名嫌犯，其中林姓與陳姓2嫌昨天被屏東地方法院分別重判無期徒刑與20年徒刑。（記者李立法翻攝）

屏東檢、警、巡去年聯手破獲史上最大宗海上丟包運毒案，查扣1240塊、重470公斤的海洛因磚，市價近60億元，逮捕10名嫌犯，其中林姓與陳姓2嫌昨天被屏東地方法院分別重判無期徒刑與20年徒刑。（記者李立法翻攝）

2019-11-06 22:31:05

〔記者李立法／屏東報導〕屏東檢、警、巡去年聯手破獲史上最大宗海上丟包運毒案，查扣1240塊、重470公斤的海洛因磚，市價近60億元，逮捕10名嫌犯，其中林姓與陳姓2嫌昨天被屏東地方法院分別重判無期徒刑與20年徒刑。

屏東地檢署去年11月接獲情資，指有毒梟利用台灣選舉期間走私毒品，於是會同海巡、警方進行查緝，在枋山海岸逮捕2名運毒嫌犯，從路邊一處涵洞起出21袋裝有1240塊、印有「OK」字樣的緬甸高純度海洛因磚。

檢方追查，毒梟先將防水包裝的海洛因磚，以繩索綑綁後標上紅色訊號燈，利用夜間在台灣外海丟包，由接應人員駕漁船及膠筏分2次撈起，接運到靠近枋山岸邊約200公尺的海面再次丟包，之後由集團林姓、尤姓成員穿上潛水裝，循著海流及閃燈方向找到毒品包，利用夜色拖上岸，藏在路邊涵洞。

違反毒品危害防制條例中的走私、販賣海洛因等一級毒品刑責極重，可處無期徒刑或死刑，屏東地院昨天先針對該案2名被告作成判決，林嫌處無期徒刑，禠奪公權終身；陳嫌處有期徒刑20年，禠奪公權10年，可上訴。

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屏東檢、警、巡去年聯手破獲史上最大宗海上丟包運毒案，查扣1240塊、重470公斤的海洛因磚，市價近60億元，逮捕10名嫌犯，其中林姓與陳姓2嫌昨天被屏東地方法院分別重判無期徒刑與20年徒刑。（記者李立法翻攝）

屏東檢、警、巡去年聯手破獲史上最大宗海上丟包運毒案，查扣1240塊、重470公斤的海洛因磚，市價近60億元，逮捕10名嫌犯，其中林姓與陳姓2嫌昨天被屏東地方法院分別重判無期徒刑與20年徒刑。（記者李立法翻攝）

屏東檢、警、巡去年聯手破獲史上最大宗海上丟包運毒案，查扣1240塊、重470公斤的海洛因磚，市價近60億元，逮捕10名嫌犯，其中林姓與陳姓2嫌昨天被屏東地方法院分別重判無期徒刑與20年徒刑。（記者李立法翻攝）

屏東檢、警、巡去年聯手破獲史上最大宗海上丟包運毒案，查扣1240塊、重470公斤的海洛因磚，市價近60億元，逮捕10名嫌犯，其中林姓與陳姓2嫌昨天被屏東地方法院分別重判無期徒刑與20年徒刑。（記者李立法翻攝）

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