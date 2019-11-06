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涉浮報千萬助理費 新北議員高敏慧延押兩個月

新北市議員高敏慧涉浮報助理費，遭延押兩個月。（資料照）

新北市議員高敏慧涉浮報助理費，遭延押兩個月。（資料照）

2019-11-06 20:49:25

〔記者陳慰慈／新北報導〕民進黨新北市6連霸議員高敏慧遭檢舉利用親友人頭請領助理費，10年來涉嫌浮報千萬元助理費，遭檢調依犯貪污利用職務詐取財物罪等罪搜索約談，9月8日凌晨被羈押禁見，兩個月羈押期週五將屆滿，新北地檢署日前聲請延押，獲法院裁准。

高敏慧被檢舉，自2009年起迄今，利用親友等人頭詐領助理費約1千多萬元，檢調選在新北市議會9月9日開議前、保護傘尚未打開的空檔發動約談，高敏慧當時被移送新北檢時，喊冤說：「都是人家害我的」、「很冤枉，為了明年樹林農會的選舉，已經開始在抹黑我了」。

現任新北市第3屆議員的53歲高敏慧，選區為第7選舉區（樹林區、鶯歌區、土城區、三峽區），曾任新北市第1、2屆議員，及台北縣第14到16屆議員，去年底，高敏慧代表民進黨參選新北市議會第3屆議長選舉，最後輸給了國民黨籍市議員蔣根煌。

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