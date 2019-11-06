假應徵真偷錢！慣竊改當通訊行店員偷iPhone

38歲陳姓男子以「假應徵真行竊」橫行新北市雙和地區。（記者陳薏云翻攝）

2019-11-06 22:53:57

〔記者陳薏云／新北報導〕38歲陳姓男子以「假應徵真行竊」橫行新北市雙和地區，沒想到近日陳男又以同樣手法前往位於永和區一間通訊行應徵，並趁獨自上班時偷走店內iPhone七支，價值約新台幣30萬元，警方獲報後鎖定身分，循線找到陳男，但陳男以警方無權將他帶回派出所為由拒絕配合，警方將依程序通知陳男到案說明。

據了解，陳男今年7月時，曾以「假應徵真行竊」的手法，以假身分資料「陳健誌」向永和區的超商應徵並取得店家信任後，趁著獨自上班時將櫃檯收銀機內的現金、架上的悠遊卡搜刮一空後逃離現場，店家估計損失金額至少十幾萬。

請繼續往下閱讀...

9月陳男又前往中和區超商，以同樣手法竊取數十萬元後逃逸，店家發覺受騙後報警；未料因該名陳男皆以步行方式逃逸，追緝難度高，中、永和警方調閱監視畫面未果。

新聞曝光後陳男不敢再使用假名應徵，改以真實身分向永和區永和路二段上的一間通訊行應徵，並於昨天晚間8時許獨自上班時，竊取店內iPhone 11 pro ma共5支、iPhone XS系列2支，店家換算約損失新台幣30萬元。

警方循線調閱監視器，於永和區文化路發現陳男行蹤，前往通知陳男到案說明時，因現場查無贓物，陳男並向員警嗆聲「非現行犯為何警方可強制帶回」、「警方應該通知我，通知不到才能帶走我」等語，警方目前按程序寄送通知書，若陳男仍未到案，將向法院聲請拘票前往逮人。

陳姓男子使用本名應徵永和區電信門市，卻在上工沒幾天就竊取iPhone七支。（記者陳薏云翻攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法