林宛蓉按鈴控告傷害 劉德林回嗆：明天反告誣告

民進黨議員林宛蓉按鈴控告國民黨議員劉德林涉嫌傷害。（記者黃建華攝）

2019-11-06 20:09:32

〔記者黃建華／高雄報導〕高雄市議會上月31日爆發藍、綠議員在主席台「卡位」肢體衝突，民進黨林宛蓉議員和劉德林在推擠中都受傷，林宛蓉今天到高雄地檢署按鈴控告劉德林涉嫌傷害。劉德林聞訊則揚言要在明天反控林宛蓉誣告，還嗆民進黨團混淆事實，屆時也對民進黨議員李柏毅、林富寶、江瑞鴻等人提告傷害。

林宛蓉今天與民進黨高雄市議會黨團黨團等十多位議員，在律師蔡駿民、曾劍虹陪同下，到高雄地檢署提告。

請繼續往下閱讀...

林宛蓉指控，10月31日那天是高雄市議會最黑暗的一天，因為民進黨議會黨團以和平方式，凸顯「沒有市長、沒有付委、沒有預算」立場，抗議市長韓國瑜逃避議會總質詢，卻遭國民黨團暴力攻擊。

林宛蓉說，她為了捍衛台灣民主與高雄尊嚴，遭國民黨議員劉德林暴力相向，致腦震盪及雙膝挫傷。她並指出，民進黨議員要求韓國瑜市長在預算交付審查時，可以銷假一個小時來議會報告，沒想到國民黨團的議員竟然會用惡劣粗暴手段，扼住勒住她的脖子，當時她真的無法呼吸，接著又被壓倒在地，她一直喊著「不要碰我不要碰我」，但國民黨的暴力並沒有停止。

她認為，劉德林的暴行已逾越議會保障的言論免責權範圍，更主張議員行使執行權，國民黨團不能使用暴力，況且她是柔弱女性，劉德林的暴行，就是不尊重全台灣所有女性，必須予以強烈譴責，因此，她對劉德林提出傷害罪告訴，希望以此凸顯捍衛女性權益的決心，更譴責國民黨的男性暴力。

劉德林說，劉德林在事件發生後到現在也都沒有表示任何的歉意，連一通電話都沒有，才對劉德林提出傷害告訴。

不過，藍綠衝突當天、劉德林也眼角受傷血流滿臉，他也揚言，明天將反控林宛蓉涉嫌誣告。

劉德林強調，當天他也是受害者，民進黨作賊喊抓賊，對於民進黨含血噴人、移花接木、企圖混淆以及栽贓、陷害，他深感痛心。

劉德林指出，已決定透過法律途徑討回公道，明天將到高雄地檢署按鈴提告，並針對這次出手傷害的民進黨議員李柏毅、林富寶、江瑞鴻一併提告傷害。

國民黨高雄市議員劉德林（右4拿麥克風者）也對民進黨部分議員提告。（記者王榮祥翻攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法