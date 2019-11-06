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涉詐建商600萬覓保無著 北市警收押禁見

台北市警局文山一分局警員王柏鈞涉嫌與友人合謀，詐建商600萬元。（資料照）

台北市警局文山一分局警員王柏鈞涉嫌與友人合謀，詐建商600萬元。（資料照）

2019-11-06 18:41:34

〔記者溫于德／台北報導〕台北市警局文山一分局警員王柏鈞，涉嫌與友人林敬富、洪清瑞合謀，假冒調查官向退休建商佯稱掌握「養小三」證據，索要逾600萬元；檢察官昨晚複訊後聲押林、洪，諭令王員120萬元交保，但王員覓保無著，改聲押禁見。案經台北地院開庭，認定3人犯罪嫌疑重大，均裁定羈押禁見。

法院指出，經訊問3名被告並綜合卷內事證後，認定3人犯罪嫌疑重大，又詐欺案件具高度隱蔽性，且3名被告供述與被害人證述已有出入，另3名被告詳細謀議過程及分工、相關犯案手法、是否有潛在共犯等，仍待檢察官比對被害人供述後查證，因此無法排除被告與共犯勾串或影響證人陳述，因此認定有勾串之虞。

法院考量3名被告犯罪危害社會秩序甚鉅、對他人財產權影響甚大，審酌目前偵辦案件進度、犯罪金額、手法等，再佐以現今通訊軟體技術便捷、迅速、私密等特性，認定羈押禁見3人才能避免被告藉由與他人接見通信機會進行勾串，因此裁定羈押禁見。

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