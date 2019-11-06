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首頁　>　社會

驚悚！工人剪樹吊臂突斷裂 重摔後疑遭吊籃砸頭慘死

工程車上的整支吊臂斷裂，竟連同吊籃翻落掉到路面，造成在吊籃內的工人被重擊死亡。（讀者提供）

工程車上的整支吊臂斷裂，竟連同吊籃翻落掉到路面，造成在吊籃內的工人被重擊死亡。（讀者提供）

2019-11-06 18:26:57

〔記者楊金城／台南報導〕台南市佳里區昨天（5日）發生一起離奇意外，1名62歲劉姓工人操作吊籃升到5、6公尺高度在修剪樹木時，整支吊臂忽然失控搖晃，竟從基座斷裂倒下，劉男連同吊籃被重摔地面，造成劉男頭部受到重擊死亡。佳里警分局今天報請檢方相驗，肇事原因有待調查釐清。

劉男受雇台電的外包商，負責修剪樹木枝幹，避免影響輸配電線路，昨天上午劉男和班長駕駛工程車到佳里區子龍里一處產業道路施工，劉男進入吊籃內，身上綁好安全帶後操作吊臂上升。

不料，劉男在5、6公尺高度才在修剪樹木時，吊臂疑忽然失控搖晃，應聲折斷，整支吊臂竟連同吊籃翻落掉到路面。

人在吊籃內的劉男，疑因吊籃被翻轉180度，整個往地面猛力重摔，導致劉男頭部受到地面或吊籃重擊，連安全帽都撞出裂痕，血流如注，當場嚇壞同事。

劉男隨後被送往佳里奇美醫院急救，但仍回天乏術。據了解，外包商修剪樹木工程向來順利，為何發生此憾事，有待調查；而意外事件發生後，台電也依相關流程通報，並要求外包業者提升自主管理，預防事故發生。

工程車上的整支吊臂斷裂，竟連同吊籃翻落掉到路面，造成在吊籃內的工人被重擊死亡。（讀者提供）

工程車上的整支吊臂斷裂，竟連同吊籃翻落掉到路面，造成在吊籃內的工人被重擊死亡。（讀者提供）

劉男被重摔地面，頭部受重擊，連安全帽也撞到破裂。（讀者提供）

劉男被重摔地面，頭部受重擊，連安全帽也撞到破裂。（讀者提供）

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