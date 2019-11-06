驚悚！站住家路旁聊天 竟差點被軍方靶場流彈打中

古坑崁腳村新興部落民宅今天疑似遭軍方靶場流彈打中，警方獲報封鎖現場蒐證。（民眾提供）

2019-11-06 17:28:00

〔記者黃淑莉／雲林報導〕雲林古坑崁腳村民宅今天疑似遭附近軍方靶場流彈打中鐵門欄杆，目擊民眾說，流彈彈回，差2米就打中路人，全案由警方及軍方調查釐清中。

民宅鐵門中彈

王姓民眾說，今天早上10點左右，他與友人站在住家附近路旁聊天，突然聽到「鐺」聲響，由於早上靶場傳來槍聲，他與友人直覺反應「流彈」，四處查看，發現對面民宅鐵門有凹痕，又在對面地上發現一顆彈頭。

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王姓民眾說，彈頭發現位置，距離他與友人聊天位置不到2米，兩人互看一眼，脫口而出：「好加在！」

王姓民眾向警方報案，員警封鎖現場蒐證，將彈頭帶回，通知軍方到場，據指出，軍方對於靶場離村落約有7、800公尺，質疑靶場流彈會打到村落，全案由警方及軍方調查釐清中。

古坑崁腳村附近有一處軍方靶場，而新興部落位在靶場射擊位置下方，簡姓村民說，早年靶場流彈誤擊村落民宅意外頻傳，甚至有多位村民遭流彈打中受傷，甚至有一人死亡，經地方陳情抗議，十多年前設置防護欄流彈意外減少，但這幾年還是有傳出流彈波及民宅意外。

王姓民眾說，擔心遭流彈波及，只要聽到靶場有槍聲，村民在外面都心驚膽顫，許多村民的住家也都有彈痕，希望軍方能將靶場遷移到他處。

軍方回應指出，目前配合警方調查釐清，若確定是靶場意外造成軍方一定會負責到底。

現場找到彈頭。（民眾提供）（記者黃淑莉攝）

民宅鐵門欄杆疑遭流彈打中留下凹痕。（記者黃淑莉攝）

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