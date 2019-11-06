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借宿友人家服藥入睡 她清醒見床單有血跡崩潰提告

新北地檢署調查女子下體未驗出彭男DNA，因此將全案不起訴。（示意圖）

新北地檢署調查女子下體未驗出彭男DNA，因此將全案不起訴。（示意圖）

2019-11-06 16:51:05

〔記者陳慰慈／新北報導〕新北市一名彭姓男子，被女子小雯（化名）指控，借宿他家時，服用安眠藥入睡，翌日上午她發現床單上有血跡跟分泌物，且身體有不明疼痛感，加上彭男神情有異，懷疑彭男對她性侵，怒而提告，新北地檢署調查小雯下體未驗出彭男DNA，因此將全案不起訴。

小雯提告指出，今年2月28日，她到彭男住處聊天，當晚借住彭男家中，兩人分睡不同房間，平日有服用安眠藥習慣的她，隔天上午起床後，發現床單上留有血跡跟分泌物，且身體有不明疼痛感，加上彭男神情有異，懷疑彭男趁她服藥後意識不清硬上。

彭男警詢時坦承當晚讓小雯借宿，否認性侵犯行；檢方開庭時傳喚則未到案。

檢方認為，小雯未看到彭男對其性侵或以其他物品插入下體行為，下體也未驗出彭男DNA及精子細胞，小雯帶到彭男家的兩件內褲，雖其中一件驗出彭男DNA，但最多只能推斷彭男曾碰觸過內褲，難證彭男有性侵之嫌，且小雯對案發時究竟穿著哪件內褲也表示記不清楚，經傳喚也未到案，因此無法憑其單一指述，認定彭男犯行，因此將彭男不起訴。

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