專銷境外！警搗毒窟查扣市價3億、118萬顆一粒眠

警方查扣一粒眠24箱計118萬顆，以及火藥式手槍3把、消音器1支、彈匣2個、手槍子彈103顆、霰彈槍子彈21顆等贓證物。（記者邱俊福攝）

2019-11-06 15:39:12

〔記者 邱俊福／台北報導〕具有黑幫背景的郭、卓2名男子，涉嫌在新北市五股區承租社區大樓公寓作為倉庫，運輸大量一粒眠毒品藏放，疑銷往馬來西亞等境外牟利，刑事局偵三大隊經長期監控，上月底將其搗破，逮捕郭、卓，以及蕭、湯2名共犯到案，起獲217公斤、市價約3億元的118萬顆一粒眠及3把槍械，將持續擴大追查槍、毒來源及幕後共犯。

警方表示，一粒眠毒品每顆國內約250元，境外售價約400元，而一粒眠含有第三級毒品硝甲西泮及第四級毒品硝西泮都是毒咖啡包的原料之一，每顆可以製作3包，因此查獲的118萬顆，約可添加入毒咖啡約350萬包，倘若流入市面，後果將不堪設想。

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而26歲郭嫌與35歲卓嫌，分別具有竹聯幫、四海幫背景，皆是毒品人口，而蕭、湯2嫌共犯為協助幕後租屋，經移送檢方複訊後，郭、卓2嫌聲押獲准，蕭、湯2嫌則分別以3萬元與5萬元交保候傳。

警方調查，去年8月間，刑事局跟馬來西亞警方攜手合作，在基隆港成功截獲偽裝成「活餌箱」出口馬來西亞的一粒眠毒品，起獲逾400公斤、160萬顆，市價約8億元，隨即組成專案小組持續追查毒品上游及幕後集團。

專案小組經長期蒐證監控得知，郭嫌等人平時居住於新北市三重區，今年5月起竟又在新北市五股區社區大樓承租公寓使用，研判應是作為從事毒品相關犯行的處所，經監控蒐證，上月中旬掌握卓嫌駕駛貨車將疑似裝有毒品的24個紙箱，在路邊交付予駕駛休旅車的郭嫌，再由郭嫌載運至承租的社區大樓公寓藏放。

上月21日，專案人員見時機成熟前往查察，當場在租屋處查扣毒品一粒眠24箱計118萬顆，共約217公斤，另在衣櫥內起獲火藥式手槍3把、消音器1支、彈匣2個、手槍子彈103顆、霰彈槍子彈21顆，以及運毒車輛2部等贓證物，並陸續逮捕郭等4人到案，移送檢方偵辦。

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警方將郭等4嫌送辦。（記者邱俊福翻攝）

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