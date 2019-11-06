用口罩掛車牌行竊 遇上員警欲蓋彌彰

葉嫌（中間蹲地上銬者）為了區區500元電纜線，吃上竊盜官司。（記者洪臣宏翻攝）

2019-11-06 14:54:30

〔記者洪臣宏／高雄報導〕高雄市葉姓男子今天凌晨偷竊工廠電纜線，為掩飾犯行刻意用黑色口罩遮蔽車牌，遇上巡邏員警卻是欲蓋彌彰，他試圖飛車逃逸被攔阻，棄車逃跑又跑不過員警，成了階下囚。

仁武分局大華派出所員警郭勁南、吳孟興凌晨1時10分許，巡經鳥松區本館路與澄清路口，發現有一輛機車車牌以黑色口罩遮蔽， 警車至機車側邊鳴笛示警攔停時，機車不配合受檢，反而加速往鳳山方向逃逸。

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雙方追逐了約3公里，36歲葉嫌逃至鳳山區鳳松路段時被攔下，仍試圖棄車逃逸，但他跑了百餘米後體力不支，遭警撲倒壓制逮捕。 警方在其機車踏板上起出兩袋電纜線，重約40公斤，價值約5、600元。

打零工維生的葉嫌應訊時表示，因為缺錢花用，今天凌晨潛入鳳山區某工廠竊取電纜線，為規避查緝，異想天開用黑色口罩遮蔽車牌。警方訊後依竊盜罪嫌將葉嫌移送橋頭地檢署偵辦。

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