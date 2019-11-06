錢櫃KTV發生消費者個資外洩 上月已有70多人遭詐騙報案

錢櫃KTV報案件數更衝上刑事局發布的民眾通報高風險賣場首位（記者 邱俊福翻攝）

2019-11-06 15:05:25

〔記者 邱俊福／台北報導〕錢櫃KTV發生消費者個資外洩事件，刑事局「165」反詐專線發現從今年9月份就陸續接獲民眾報案，以謊稱不慎設定為VIP為由，誘騙被害人前往ATM操作解除，遂行詐騙，目前統計僅上個月就約有70多人受騙。而上月底，錢櫃KTV報案件數更衝上刑事局發布的民眾通報高風險賣場首位。

警方調查，該公司經查受害人集中在某區段時間的消費者，大多數的案件都發生在大台北地區，因此懷疑可能是該時段消費者有個資外洩的狀況，警方之前發現有異，即通報該公司盡速改善資安，該公司也在相關網頁與包廂加註警語，要求民眾小心。

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警方說，該公司從今年9月份開始，即出現民眾受騙狀況，其中北市一名男子，是接獲自稱是錢櫃工作人員來電，聲稱他消費時，不慎將其設定為VIP，因此每月會從其信用卡扣款3000元，必須前往ATM操作才能解除設定。

隨後，受害人通從指示，到ATM操作「解除分期付款」外，也以臨櫃匯款、購買遊戲點數等不同方式，共被詐走約60萬元，才驚覺有異，向警方報案。

警方統計，上月第一週報案人有8件，第二週報案人有16件，到第三週報案人有35件，爬升到民眾通報高風險賣場首位，也提醒民眾多小心。

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