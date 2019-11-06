性侵菲傭 8旬翁辯「幫對方解決性慾」二審仍判8年

（示意圖）

2019-11-06 14:53:44

〔記者黃建華／高雄報導〕高雄一名80歲鄭姓老翁，去年2月過年發紅包給家中菲律賓女傭時，開始對被害人襲胸、毛手毛腳，菲籍女傭怕遭性侵，之後鄭翁若叫她時，就把手機放在隱密處開啟攝影功能，錄下鄭翁對她強制猥褻、性侵犯行並提告，鄭翁卻辯稱「是幫菲籍看護發洩性需求」，一審遭判刑8年，鄭翁不服上訴，高雄高分院審理勘驗手機影片，認被害人抗拒、驚恐表情動作明顯，駁回鄭翁的上訴，維持原判。可再上訴。

判決指出，去年1月間鄭翁聘僱1名菲律賓籍女子到家中幫傭並照顧其妻，但2月過年期間，鄭翁藉給紅包時，強行抱住菲傭撫摸其胸，遭菲傭以手拍落才停止。

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由於鄭翁之後曾裸身進入菲傭房間，並抱住被害人表示要「聞聞看」、「我聞一下」等猥褻行徑，遭被害人抗拒捶打才停。她為求自保，只要鄭翁找她，就在房內擺放手機開啟攝影功能。

去年5月18日傍晚，鄭翁趁家中無人，妻子睡覺時，強行抱住菲籍女看護親吻並撲倒在床，以手指及下體性侵得逞，被害菲傭當天即報警求援，並提供歷次手機攝錄影像及鄭翁性侵她之後擦拭的衛生紙為證，供警方調查。

沒想到，鄭在法院審理還反指對方是有目的藉機敲詐，稱自己沒有性的需要，並說：「我把她當女兒看待，每晚睡前會跟她親親、抱抱」、「有次她說腰痛將褲子拖掉…知她有性的需要，順勢將手放進…」「我知道年輕人會有需要，我是基於同情來幫她發洩她的性需求」，並指菲傭有時會說「MONEY、MONEY要錢」。

橋頭地院一審勘驗影片，認定鄭翁以下體磨蹭性侵被害人時，興致勃勃，並非沒有性慾需求，而被害人極力抗拒。認其所言「心態可議，品行甚差」，今年6月間依強制猥褻、性侵等罪判他8年徒刑。

鄭翁不服上訴，高雄高分院認為原審認事用法並無違誤，近日駁回鄭翁之訴，維持原判。本案可再上訴。

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