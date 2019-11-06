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好萌！ 中正一分局被「攻陷」？ 陽剛員警全遭幼童融化
2019-11-06 14:20:43
〔記者王冠仁／台北報導〕台北市私立蒙特梭利幼兒園，為讓孩子體驗各行各業的辛勞，前往中正一分局參訪。29名幼童對警察工作十分好奇，不斷東張西望、還不忘用稚嫩的聲音向執勤員警問好；中正一警方也使出渾身解數，讓幼童嘗試採指紋、防身術等課程，原本陽剛嚴肅的警察單位，瞬間充滿孩童的天真笑容。
位於台北市大安區的私立蒙特梭利幼兒園，為讓孩子體驗各行各業的辛勞，由2名老師帶領29位幼童，在昨天早上前往中正一分局參訪，體驗警察的日常生活。
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中正一分局安排警用裝備介紹、採指紋體驗、拘留所參訪、婦幼防身安全講座及交通安全宣導等課程，透過不同情境及互動式體驗課程，讓幼童體驗警察工作，也在玩樂中學習遇到危害情境時知道如何應對，及學會如何避開危險的環境。
不少幼童第一次近距離接觸警察執勤裝備，高興的手舞足蹈，甚至連穿在身上的裝備都捨不得脫，隨行老師都打趣說，「看來已經立志當警察了！」
警方最後還拿出帥氣警用大重機，讓幼童爭相排隊坐上警用大重機過過癮，過程中員警也不忘教導小朋友要遵守交通規則。